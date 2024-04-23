В Челябинске мигрант едва не переехал девушек за внешний вид: что известно

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Алексеева

Мигрант из Таджикистана после оскорблений и наезда на чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву принес ей публичные извинения. Что известно об инциденте и его последствиях?

Что известно о конфликте мигранта и двух девушек

По данным Telegram-канала Baza, инцидент между мигрантом и Ириной Алексеевой произошел, когда спортсменка вместе с подругой каталась на велосипеде по Челябинску, а мужчина счел ее «чересчур мужественной». Девушки ехали параллельно серому Hyundai Solaris, когда машина резко повернула направо, чемпионка UFC упала с велосипеда. Автомобиль остановился через несколько метров, водитель открыл окно и начал перепалку.

«Во дворе их заблокировал на машине 40-летний Исломиддин из Таджикистана. Мужчина отругал Ирину за внешний вид и сказал, что у „нас так не ходят“», — говорится в сообщении канала.

В ответ на замечание мигранта спортсменка заявила, что может надевать ту одежду, которую хочет и предложила ему уехать с места, где его не устраивает внешний вид женщин. Как пишет Baza, в конфликт также вмешался прохожий, он попросил гражданина Таджикистана извиниться перед девушкой, однако тот отказался.

«Прохожий попросил Исломиддина извиниться, на что тот ответил, что у „них“ такого нет — чтобы перед девушкой извинялись. После встречи с Исломиддином спортсменка заявила в полицию», — уточнили авторы канала.

После конфликта спортсменка обсудила ситуацию в своих соцсетях. Она призналась, что была застигнута врасплох и не знала, что делать. Ирина Алексеева уточнила, что в случившемся ее больше всего задел тот факт, что вместе с подругой она могла пострадать под колесами машины. Девушка призвала не считать конфликт межнациональным.

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press Ирина Алексеева

Как на инцидент отреагировала полиция

Следственный комитет России начал проверку инцидента с наездом на спортсменку. Полицейские установили личность и задержали мужчину, который чуть не задавил Ирину Алексееву и ее подругу.

«Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

Оказалось, что гражданин Таджикистана приехал в Россию в марте на заработки, в Челябинске он находится легально. После задержания сотрудники правоохранительных органов провели с мигрантом профилактическую беседу, по результатам которой он извинился перед россиянками.

«Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится», — заявил мужчина.

Какие еще происходили конфликты с мигрантами

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений о том, что мигрант в деревне Вырубово Московской области переехал на тракторе местного жителя. По данным Telegram-канал Readovka, Герой России Евгений Черняев пострадал после того, как фиксировал нарушения приезжими иностранцами общественного порядка на видео и жаловался в различные инстанции.

Также 22 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера из-за замечания на парковке жилого дома. Мигрант ударил ножом молодого человека, который указал ему на неправильно припаркованный автомобиль.

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