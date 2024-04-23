Стала известна судьба напавшего на челябинскую чемпионку UFC мигранта URA.RU: полиция задержала напавшего на челябинскую чемпионку UFC мигранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские нашли и задержали мужчину, который чуть не задавил на автомобиле чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Мужчина оскорблял спортсменку и ее подругу по национальному признаку и за внешний вид.

Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства, — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее стало известно, что агрессивный мужчина пристал к девушкам, которые катались по городу на велосипедах. Он преследовал девушек на машине и подрезал их. По данным агентства, затем мужчина заявил, что в его родном Душанбе женщины так не одеваются.

До этого житель Челябинска прострелил детскую комнату соседки и чудом не попал в маленького ребенка. Мужчина рано утром перезаряжал ружье и случайно выстрелил в стену. Предположительно, пуля прошла рядом с кроватью шестилетнего ребенка, продырявила матрас, отрикошетила от пола и пробила стену в ванной.

Сосед успел уехать до приезда полиции, однако спустя несколько часов его задержали. Пока на него составили два административных протокола: за нарушение правил безопасного обращения с оружием и правил использования. Оказалось, что мужчина хранил оружие без сейфа.