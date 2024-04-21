Челябинец случайно прострелил соседскую комнату и чуть не убил ребенка

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Житель Челябинска прострелил детскую комнату соседки и чудом не попал в маленького ребенка, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина рано утром перезаряжал ружье и случайно выстрелил в стену.

Инцидент произошел еще 18 апреля. Соседка, услышав выстрелы, обошла квартиру и нашла пулю в ванной, еще одно отверстие было в детской комнате. Женщина связалась с мужем, который находится на СВО, тот посоветовал вызвать полицию.

Предположительно, пуля прошла рядом с кроватью шестилетнего ребенка, продырявила матрас, отрикошетила от пола и пробила стену в ванной. Сосед успел уехать до приезда полиции, однако спустя несколько часов его задержали. Пока на него составили два административных протокола: за нарушение правил безопасного обращения с оружием и правил использования. Оказалось, что мужчина хранил оружие без сейфа.

Сегодня в подмосковной деревне Мартемьяново шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Проводится проверка, семья числится как благополучная. Инцидент произошел, когда отца семейства навещал друг. Мужчины вместе с ребенком вышли на улицу пострелять из пневматического пистолета. Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца, вскоре она скончалась от травмы.