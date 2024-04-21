Шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

алексей

В подмосковной деревне Мартемьяново шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Проводится проверка, семья числится как благополучная.

Отмечается, что инцидент произошел, когда отца семейства навещал друг. Мужчины вместе с ребенком вышли на улицу пострелять из пневматического пистолета. Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца, вскоре она скончалась от травмы.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, девочка умерла в Наро-Фоминской областной больнице, куда ее привез отец после ранения. По данным канала, 42-летний отец погибшей руководит компанией по производству строительных металлических конструкций. Его 52-летний друг возглавляет несколько предприятий по выпуску пластмассовых изделий для строительства.

До этого в Ростовской области первоклассник случайно ранил из пневматического ружья пятилетнего брата. Мать с двумя сыновьями пошла к соседям, чтобы помочь им на огороде. Дети играли во дворе с ребенком соседей и решили посмотреть, что находится в сарае. Там они нашли пневматическое ружье, из которого мальчик случайно выстрелил в запястье брату.