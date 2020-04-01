https://static.news.ru/photo/869efeac-73f7-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый случай смерти человека, заражённого коронавирусом, зарегистрирован в Чеченской Республике.

Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева. По её словам, речь идёт о пожилой женщине, приехавшей из Москвы. Она скончалась в Грозном.

Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром, — передаёт ТАСС слова Термулаевой.

1 апреля в Подмосковье умер второй человек с подтверждённым коронавирусом. Им стал 59-летний мужчина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что среди новых 267 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в Москве, почти половина — граждане моложе 45 лет.