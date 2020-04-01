Первый случай смерти человека, заражённого коронавирусом, зарегистрирован в Чеченской Республике.
Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева. По её словам, речь идёт о пожилой женщине, приехавшей из Москвы. Она скончалась в Грозном.
Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром, —
передаётТАСС слова Термулаевой.
1 апреля в Подмосковье умер второй человек с подтверждённым коронавирусом. Им стал 59-летний мужчина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что среди новых 267 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в Москве, почти половина — граждане моложе 45 лет.
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