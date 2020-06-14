В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек

https://static.news.ru/photo/aa79b464-ae0f-11ea-8c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: 95.mchs.gov.ru

Спасатели нашли унесённое рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская Наурского района Чечни. В поисках детей задействовано более 400 спасателей и волонтёров.

Погибший найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребёнка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту, — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Спасатели извлекли тело мальчика из воды и передали его родственникам. Поиски второго ребёнка продолжаются.

В спасательную группировку входят в общей сложности 415 человек: сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, других министерств и ведомств республики, а также добровольцы. В поисках задействовано 10 плавательных средств.

Как писал NEWS.ru, 10-летний ребёнок, заблудившийся в тайге, прошёл за трое суток 40 километров. Об этом заявила руководитель поискового отряда имени Ирины Бурхановой Ксения Макарова. Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта. Ребёнок пропал 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он ушёл к реке с тремя друзьями, но на обратном пути компания разделилась, и он не дошёл до дома. Родители пытались найти его самостоятельно, а затем обратились в полицию.