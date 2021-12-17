В Чебаркуле солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой

В Чебаркуле 19-летний солдат срочной службы зашил себе нитками рот. Таким способом молодой человек решил наказать себя за грубый разговор с девушкой по телефону, сообщает Telegram-канал издания «Подъём». В медсанчасти нитки распороли и оказали молодому человеку помощь.

Инцидент произошёл 15 декабря. Юноша, приревновав девушку, грубо поговорил с ней по телефону. После чего пошёл в туалет и зашил себе рот обычной швейной иглой и трикотажной ниткой.

Дежурный обратил внимание, что один из солдат ходит в маске и всё время молчит. Когда он снял с него маску, оказалось, что у того сшиты губы.

В медчасти пострадавшему распороли рот и оказали помощь. В настоящее время с ним работают психологи, по факту происшествия ведётся проверка.

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