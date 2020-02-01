https://static.news.ru/photo/831d2968-44d9-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отреагировал на публикацию видео, где безногий пациент одной из больниц передвигается по коридору ползком.

В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберёмся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду, — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в Сети распространилось видео с пациентом-инвалидом. Как отмечает автор ролика, действие происходит в хирургическом отделении Иглинской ЦРБ. Мужчина без ног ползёт по направлению к медицинскому посту.

Санитарка у нас одна, и она не успевает за всеми следить, — заявляет в оправдание одна из медработниц.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Челябинске скорая помощь не приехала к 4-летнему мальчику с открытым переломом. Родители ребёнка ждали помощи более 40 минут.