Капитан самолёта, следовавшего из Баку в Астрахань, принял решение вернуться обратно из-за сильного тумана. Это произошло в понедельник, 6 января. В настоящее время воздушное судно уже село в аэропорту на территории столицы Азербайджана.

Данной информацией с журналистами поделились представители компании Buta Airways. Отмечается, что капитан воздушного судна рейса J2-9235 принял решение вернуться в Баку из-за тумана, который опустился на Астрахань. Он совершил благополучную...