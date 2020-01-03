Все 35 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Тюменской области, являются гражданами Таджикистана.
Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает РИА Новости.
По уточнённым данным, всего в пассажирском автобусе находились 35 человек, в том числе пять детей, — все граждане Республики Таджикистан, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области. Ещё пять человек пострадали.
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