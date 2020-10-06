В анализах упавших в обморок школьников не нашли следы наркотиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что госпитализированные после торжественной линейки в Великих Луках школьники не находились под воздействием наркотиков.
Глава региона написал в Instagram, что версия о наркотическом воздействии исключена после изучения анализов детей. Он добавил, что по состоянию на вечер 5 октября два ребёнка были в состоянии средней тяжести, здоровье остальных у медиков опасений не вызывает.
Тринадцать великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки 5 октября. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.
Как писал NEWS.ru, врачи приняли решение поместить двух пострадавших школьников в реанимацию.
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