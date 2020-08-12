В Абхазии ищут жительницу Петербурга, упавшую в горную реку с квадроцикла

https://static.news.ru/photo/df989512-dcb2-11ea-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Абхазии спасатели ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга, которая упала в реку Бзыбь в Гудаутском районе республики.

По данным республиканского управления МЧС, парень и девушка 1998 года рождения, приехавшие в Абхазию на отдых из Санкт-Петербурга, катались на арендованном квадроцикле. В районе девятого километра трассы, ведущей к высокогорному озеру Рица, на просёлочной дороге молодой человек не справился с управлением. В результате квадроцикл перевернулся и упал с обрыва в реку, передаёт ТАСС.

Водитель получил незначительные травмы. Квадроцикл нашли на берегу реки. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому её стали искать в реке. К поискам привлечены спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы госинспекции по маломерным судам. С наступлением темноты поиски будут приостановлены.

Как писал NEWS.ru, тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней. На северном склоне Ключевской сопки, в 200 метрах от кратера вулкана у мужчины отказали ноги и он потерял сознание, как сообщил спасателям его напарник по восхождению. Предположительно, причиной такого состояния стала горная болезнь. Такое случается из-за кислородного голодания на большой высоте (высота Ключевской сопки — 4750 метров), усугублённого другими негативными факторами, такими как переутомление, переохлаждение, обезвоживание организма и так далее.