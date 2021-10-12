Умерла ветеран ВОВ, собравшая для врачей 4,5 млн рублей

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая во время пандемии коронавируса организовала благотворительную акцию по сбору средств для медиков. О её кончине сообщил RT муж её правнучки Дмитрий.

27 сентября ветерану исполнилось 99 лет. Причины смерти не уточняются.

Как сообщалось, ветеран ВОВ Зинаида Корнева в ноябре 2020 года получила от президента России знак отличия «За благодеяние». По инициативе пенсионерки удалось собрать для помощи семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 млн рублей.

Корнева рассказывала, что на сбор денег в помощь заразившимся коронавирусом медикам и семьям погибших от этой болезни врачей её вдохновил британский ветеран Том Мур. Он пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план вдвое, а люди пожертвовали в общей сложности 39 млн фунтов стерлингов. Россиянка решила привлечь внимание по-другому и стала публиковать на своём YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне.

Зинаида Корнева ушла на фронт в 19 лет. Всю войну она прошла в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Благодаря Корневой помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.