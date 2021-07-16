Умер один из троих детей, сбитых на переходе в Москве

Один из троих детей, сбитых на переходе женщиной на Mazda в Москве, умер в больнице от полученных травм. Дети переходили дорогу с мамой и бабушкой, когда на них наехала иномарка с девушкой за рулём, сообщает РЕН ТВ.

Пятилетний ребёнок получил перелом основания черепа, его доставляли в больницу санвертолётом. Как выяснилось позже, за рулём иномарки находилась 18-летняя студентка с небольшим оптом вождения. Она не заметила переходивших через дорогу детей, один из которых был в коляске, в сопровождении мамы и бабушки.

Экспертиза показала, что студентка была трезвой. Всем троим детям потребовалась медицинская помощь. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Возраст детей: пять лет, четыре года и девять месяцев.

Ранее девушка, сидевшая за рулём Mazda, под колёса которой попали трое детей, их мама и бабушка, назвала причину аварии. Оказалось, в этот момент водитель «сидела в телефоне».