16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

11:37, 11 октября 2021
Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ученик одной из школ Махачкалы ранил сверстника ножом в грудь. В результате ранения мальчик скончался в больнице, нападавший доставлен в полицию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передаёт ТАСС.

В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице, — сказала собеседница агентства.

Нападавший подросток доставлен в Кировский отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Оба мальчика учились в девятом классе, пишет «Интерфакс».

Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения, — заявил собеседник агентства в пресс-службе регионального МВД.

Ранее стало известно, что на севере Москвы 16-летний подросток убил родителей. Он перерезал горло матери, а отцу нанёс пять ножевых ранений. Подростка задержали. Выяснилось, что он проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео