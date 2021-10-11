Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции и СК установили, где приобреталась жидкость для изготовления суррогатного алкоголя, которым отравились жители нескольких сёл в Оренбургской области. Подозреваемые закупали технический спирт в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в г. Уфе и...