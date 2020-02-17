https://static.news.ru/photo/a1162168-51a9-11ea-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, застреленный вместе с женой возле Центрального рынка в Калининграде, был чемпионом СССР по горным лыжам.

В 1985 году Вадим Янголенко вошёл в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата), — говорится на сайте Федерации горнолыжного спорта России.

Сообщается, что Янголенко занимался спортом с семи лет. Он неоднократно выигрывал различные трофеи на юношеских и всесоюзных соревнованиях. Страница мужчины в социальной сети «Одноклассники» изобилует многочисленными фотографиями с соревнований.

15 февраля в Калининграде рядом с Центральным рынком 63-летний мужчина из карабина расстрелял 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную супругу. Вместе с родителями был 13-летний сын, он не пострадал. Подозреваемый в убийстве попытался свести счёты с жизнью. Позже он скончался в реанимации.

По версии следствия, убийству предшествовал затяжной конфликт между погибшими и стрелком. Известно, что они вместе торговали на рынке овощами. В настоящий момент следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые попал момент убийства. В квартире стрелка найдена предсмертная записка.

NEWS.ru писал, что директор Центрального рынка Калининграда Сергей Званок отвергает версию о конкуренции. Он подчеркнул, что убитая семейная пара давно арендовала торговое место, всё было закреплено официальными договорами. Мужчина считает, что трагедия произошла по причине серьёзного личного конфликта.