https://static.news.ru/photo/9b210a14-5174-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

У мужчины, ранившего двух прихожан в московском храме Николая Чудотворца, полицейские обнаружили свёрток с марихуаной. Анализы не показали наличие в его крови алкоголя, результаты исследования на наличие наркотических веществ будут готовы через 10 дней.

У злоумышленника изъят нож, перчатки и свёрток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана, — сообщили в МВД РФ.

26-летнего ранее не судимого жителя Липецка помогли задержать прихожане храма. Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои».

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 16 февраля в церкви на Бакунинской улице. По словам настоятеля, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. В результате его действий пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.