Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Турции

https://static.news.ru/photo/ff33d9d8-99ed-11eb-872a-96000091f725_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

В Турции произошло ДТП с участием автобуса. Жертвой аварии стала одна российская туристка, ещё 26 пострадали — об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Десятого апреля около 09:30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик», — цитирует сообщение РИА Новости.

Предварительной причиной ДТП правоохранительные органы считают погодные условия — водитель не справился с управлением, поскольку дорога обледенела. Местные власти подтвердили, что одна из российских туристок погибла.

Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, расположенные в населённых пунктах Коньячно и Сельчук. На место происшествия экстренно выехали сотрудники посольства РФ в Анкаре, они займутся выяснением обстоятельств происшествия, а также окажут пострадавшим консульскую помощь. Посольство и генконсульство находятся в постоянном контакте с местными властями.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы могут лишиться возможности отдыхать на турецких курортах в связи с ухудшением эпидситуации в стране и распространением новых штаммов коронавируса. Вопрос о введении ограничений обсуждается в правительстве РФ.