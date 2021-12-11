Три человека погибли в ДТП с участием четырёх машин на Ставрополье

В Кисловодске в результате ДТП с участием четырёх автомобилей погибли три человека. Причиной инцидента стал проезд одного из автомобилей на красный сигнал светофора. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

От полученных травм на месте ДТП скончались водитель Mercedes-Benz, водитель и пассажир Datsun on-DO. Один пострадавший доставлен в городскую больницу, — говорится в сообщении.

Авария произошла около 03:00 по местному времени. Водитель Mersedes на небезопасной скорости проехал на красный свет. В результате произошло столкновение со стоявшим в попутном направлении Datsun. После этого Mersedes выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Лада Приора» и Volkswagen Jetta. Эти автомобили стояли на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трёх автомобилей. За рулём одного из них находилась известная дизайнер Рада Дадалова.

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