Три человека погибли при пожаре в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/155346f4-8873-11eb-9e79-96000091f725_660.jpg Фото: 36.mchs.gov.ru

В результате пожара в частном доме в селе Карандеевке в Воронежской области погибли три человека.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 19 марта. Загорелся частный деревянный одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров. В результате погибли три человека: мать семейства, двоюродный брат её мужа и ребёнок примерно двух лет. Ещё одному ребёнку в возрасте около семи лет удалось выжить.

Старший ребёнок пытался спасти брата, но при этом почему-то не разбудил мать.

Открыл окно. Пытались с братиком подышать. Потом выбежал из дома и стал звать на помощь. Папа у них на заработках был. Семья нормальная была, — уточнил собеседник ТАСС.

Спасшегося мальчика забрали к себе соседи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в результате пожара в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека.