Три человека погибли при пожаре в Воронежской области

В результате пожара в частном доме в селе Карандеевке в Воронежской области погибли три человека.
Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 19 марта. Загорелся частный деревянный одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров. В результате погибли три человека: мать семейства, двоюродный брат её мужа и ребёнок примерно двух лет. Ещё одному ребёнку в возрасте около семи лет удалось выжить.
Старший ребёнок пытался спасти брата, но при этом почему-то не разбудил мать.
Открыл окно. Пытались с братиком подышать. Потом выбежал из дома и стал звать на помощь. Папа у них на заработках был. Семья нормальная была, — уточнил собеседник ТАСС.
Спасшегося мальчика забрали к себе соседи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в результате пожара в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека.