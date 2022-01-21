Тактаров рассказал, как его избивали

Боец смешанного стиля (ММА) в отставке, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров рассказал в подробностях, как происходило его избиение в Мексике. Бывшего бойца UFC избивали 30-40 минут, об этом сообщил сам Тактаров в видеозаписи опубликованной в Telegram-канале Fighttimeru.

Я попросил не терроризировать людей. Все проблемы решайте со мной, а они [люди] пускай идут домой. Потом ударили сзади бейсбольной битой. Когда очнулся лежал на полу, руки были за спиной и пристёгнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру. — рассказал он.

По словам Тактарова избиение прекратилось, когда приехала федеральная полиция, и в тот момент, он смог «вздохнуть с облегчением».

Об инциденте стало известно 22 января. Это произошло в курортном штате Кинтана-Роо, на юге страны. Известно, что полиция завела дело в отношении этого случая и начала расследование.

Ранее в первым числах января стало известно об избиении россиянки в Мексике. Тогда протестующие на юго-востоке страны мексиканцы потребовали у неё плату за проезд по дороге, но та отказалась. Группа протестующих не приняла отказа и применила физическую силу в отношении женщины, которая передвигалась на личном автомобиле. Насколько сильно пострадала женщина — не сообщается.