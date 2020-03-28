Более 90 человек, включая девятерых детей, были эвакуированы из-за возгорания на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.
Пожар произошёл утром 28 марта в отдельно стоящем лифтовом холле на железнодорожной платформе. Его площадь составила два квадратных метра.
Возгорание было ликвидировано работниками вокзала с помощью огнетушителей до прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. Огнём повреждены стены холла.
После проверки помещений пожарными вокзал работает в штатном режиме,
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в одном из жилых домов Екатеринбурга, в результате которого погибли семь человек. Предполагается, что причиной происшествия мог быть умышленный поджог.
Добавьте наши новости в избранные источники