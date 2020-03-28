https://static.news.ru/photo/3ca15946-5f64-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 90 человек, включая девятерых детей, были эвакуированы из-за возгорания на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Пожар произошёл утром 28 марта в отдельно стоящем лифтовом холле на железнодорожной платформе. Его площадь составила два квадратных метра.

Возгорание было ликвидировано работниками вокзала с помощью огнетушителей до прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. Огнём повреждены стены холла.

После проверки помещений пожарными вокзал работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в главке МЧС по Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в одном из жилых домов Екатеринбурга, в результате которого погибли семь человек. Предполагается, что причиной происшествия мог быть умышленный поджог.