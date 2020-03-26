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Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание возникло в деревянном двухэтажном одноподъездном здании на Омской улице.

Загорелись подъезд и кровля дома. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На данный момент горение ликвидировано. Ведётся проливка и...