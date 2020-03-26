Поджог мог стать причиной загорания деревянного двухэтажного дома на улице Омской в Екатеринбурге. Такую версию выдвинули следователи уголовного розыска, работающие на месте происшествия.
Полицейские не исключают, что кто-то хотел избавиться от барака, где на данный момент погибшими числятся уже семь человек. Они на 80% уверены, что это была попытка умышленного уничтожения дома,
Опрашиваются жители соседних домов, назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание возникло в деревянном двухэтажном одноподъездном здании на Омской улице.
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