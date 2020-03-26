Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Поджог мог стать причиной загорания деревянного двухэтажного дома на улице Омской в Екатеринбурге. Такую версию выдвинули следователи уголовного розыска, работающие на месте происшествия.

Полицейские не исключают, что кто-то хотел избавиться от барака, где на данный момент погибшими числятся уже семь человек. Они на 80% уверены, что это была попытка умышленного уничтожения дома, сообщает ТАСС.

Опрашиваются жители соседних домов, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание возникло в деревянном двухэтажном одноподъездном здании на Омской улице.

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