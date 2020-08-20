Свидетель по делу Ефремова не узнал себя на видеозаписи с камер

https://static.news.ru/photo/90ec8c7e-e302-11ea-bff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Выступающий свидетелем стороны защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Кобец не смог узнать себя на видео с камер видеонаблюдения. Ранее он был допрошен как очевидец аварии. Он утверждал, что актёр сидел не за рулём, а на пассажирском сиденье.

Во-первых, картинка искажённая, во-вторых, там как будто я, но не могу точно сказать, — сказал Кобец на заседании суда.

В ходе допроса также выяснилось, что свидетель не видит одним глазом, а также незадолго до аварии выпил полтора литра пива с товарищем. На вопрос, почему мужчина молчал такое долгое время, он ответил, что опасался.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу, основным фигурантом которого является знаменитый актёр.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинения в подкупе свидетелей. Их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью, писал NEWS.ru.