Свидетель обвинения: за рулём джипа был Ефремов

https://static.news.ru/photo/4430ae30-ebac-11ea-8a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый свидетель со стороны обвинения по делу Михаила Ефремова Илья Бабиков рассказал, что видел актёра за рулём джипа сразу после аварии. Об этом он заявил на очередном заседании Пресненского суда. По словам мужчины, в момент ДТП он был с другом на пешеходной части Садового кольца с внешней стороны.

Услышали хлопок, характерный для аварии, увидели, что машины сильно искорёжены. Сначала подбежали к чёрному джипу. Узнаю Михаила Ефремова в водителе джипа. Я увёл его за руку, посадил на клумбу. Кому-то сказал, чтобы посмотрели за ним, чтобы не вышел на проезжую часть. Народу было много, — передаёт корреспондент NEWS.ru слова свидетеля из зала суда.

Ранее сегодня в суде были допрошены свидетели защиты, которые утверждали обратное. Показания согласился дать и сам подсудимый. Он заявил о монтаже видео, которое появилось сразу после ДТП. На нём, выходя из машины, артист признаёт вину. По словам Ефремова, из видео вырезана частица «не» и вместо фразы «Я не виноват» все услышали признание «Я виноват».

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье, писал NEWS.ru.