Супруг блогера из Екатеринбурга признался в её убийстве

https://static.news.ru/photo/22e9ca9c-af18-11eb-8044-96000091f725_660.jpg Кристина Журавлёва с супругом Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_

Муж блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлёвой, которая была найдена мёртвой в апреле, признался в убийстве жены. Мужчина подписал все необходимые признательные показания, пишет портал URA.RU.

На допрос он явился в невменяемом состоянии. Как сказал источник, мужчина, видимо, находился под воздействием психотропных веществ.

В полиции на него надавили, и мужчина подписал признательные показания о том, что он убил жену. Однако следователи склонны сомневаться в этом признании. Версия о том, что именно муж убил блогершу, пока остаётся основной, но не единственной. В СК продолжают выяснять обстоятельства смерти Журавлёвой, — заявил источник.

Тело девушки нашли 16 апреля в лесополосе. Она была одета в спортивный костюм, опознать её удалось не сразу: не был заявлений о пропаже, да и тело сильно разложилось. В справке о смерти, выданной родственникам, значится дата 7 апреля. Причина смерти не указана, однако по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Муж девушки задержан. В СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым является муж Журавлёвой, который уже признался в совершённом преступлении.

Ранее сообщалось, что блогерша была должна сразу 19 банкам. Её долг составлял порядка 650 тысяч рублей, в 2019 году 28-летнюю женщину признали банкротом.