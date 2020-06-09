Суд вынес приговор склонившим к сексу 17-летнюю волейболистку полицейским

https://static.news.ru/photo/d23d1c68-aa6b-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К двум и четырём годам колонии-поселения приговорил суд в Анапе двоих экс-сотрудников полиции за принуждение к сексуальному контакту 17-летней волейболистки. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Отмечается, что слушания состоялись в закрытом режиме. Помимо сроков, бывшие полицейские не смогут занимать должности на государственной службе в органах внутренних дел РФ на протяжении трёх лет.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил им окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанных с осуществлением функции представителя власти в течение 3 лет. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей, — пояснили в пресс-службе.

В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов увидели на пляже несовершеннолетнюю девушку и совершеннолетнего парня. Они пригрозили ей привлечением к административной ответственности. Для того чтобы этого не случилось, полицейские предложили ей заняться сексом, и волейболистка согласилась. Потерпевшая находилась в Анапе на сборах в крупнейшем в стране волейбольном центре, расположенном на побережье.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава саратовского ГУ МЧС был признан невиновным в превышении полномочий.