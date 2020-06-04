Над Варварой Карауловой установили административный надзор на девять лет

https://static.news.ru/photo/a0a00648-a67e-11ea-94fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Кунцевского суда

Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск МВД и установил административный надзор за Варварой Карауловой. Об этом сообщает её адвокат Сергей Бадамшин.

Суд постановил удовлетворить исковое заявление отдела МВД по району Кунцево и установить за ней административный надзор до 27 апреля 2029 года, — сказал он.

Административный надзор предполагает запрет на выход из дома с 11 вечера до 6 утра по московскому времени, за исключением случаев, связанных с работой, а также обязывает два раза в месяц отмечаться в полицейском участке.

Пресс-секретарь суда Марина Макушкина пояснила, что иск удовлетворён частично: судья запретила девушке выходить из дома после 23 часов, тогда как истцы просили установить запрет с 22 часов. В остальном исковое заявление удовлетворено полностью.

Студентку МГУ Варвару Караулову задержали летом 2015 года на турецко-сирийской границе, которую она пыталась пересечь, чтобы попасть в Сирию «к любимому мужчине». По версии следователей, после возвращения в Россию она продолжила общаться с предполагаемым вербовщиком «Исламского государства» (организация запрещена в России) Айратом Саматовым, а также сменила имя на Александру Иванову для повторного побега. Это стало поводом для возбуждения против неё уголовного дела по ч. 1 статьи 30, ч. 2 статьи 205.5 УК (подготовка к участию в деятельности террористической организации).

В 2016 году Московский окружной суд назначил ей наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2019 года девушка вышла из колонии по УДО.

Ранее NEWS.ru писал, что пытавшаяся примкнуть к ИГ Караулова выйдет замуж за защищавшего её адвоката.