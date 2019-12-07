Фото: АГН «Москва»

Водитель, который 7 декабря въехал на машине в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве и сбил насмерть трёх человек, арестован Головинским судом на два месяца.

В отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее News.ru писал, что ДТП произошло 7 декабря. Водитель, въехавший в здание станции Московского центрального кольца «Окружная», был пьян в момент аварии.

В результате ДТП погибли три пешехода, ещё двое получили травмы. Шофёр остался жив, говорится в сообщении столичной ГАИ.

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