Водитель, который 7 декабря въехал на машине в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве и сбил насмерть трёх человек, арестован Головинским судом на два месяца.
В отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года, —
сообщилиТАСС в пресс-службе суда.
Ранее News.ru писал, что ДТП произошло 7 декабря. Водитель, въехавший в здание станции Московского центрального кольца «Окружная», был пьян в момент аварии.
В результате ДТП погибли три пешехода, ещё двое получили травмы. Шофёр остался жив, говорится в сообщении столичной ГАИ.
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