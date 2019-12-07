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Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в пригороде Тюмени, в результате которого погиб человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по области, дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Криминалисты и следователи в настоящий момент опрашивают...