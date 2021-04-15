Стрелок из Индианаполиса покончил с собой

https://static.news.ru/photo/f5150156-9e7b-11eb-b1d3-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Человек, который открыл стрельбу в американском штате Индианаполис на одном из объектов почтовой компании FedEx, покончил с собой. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители местной полиции. Указанная информация пока что официально не подтверждена.

По данным СМИ, инцидент произошёл около 23:00 15 апреля по местному времени (06:00 16 апреля мск). Сообщается о нескольких пострадавших. Данные о степени тяжести ранений не разглашаются. О пострадавших в результате стрельбы журналистам рассказала офицер полиции Джина Кука.

Подозреваемый покончил с собой. Остальные были доставлены в местные больницы, — передаёт её слова телеканал WRTV.

Исходя из сообщения правоохранителей, все заинтересованные члены семьи могут получить дополнительные сведения, явившись в отель Hilton Inn Express рядом с аэропортом Индианаполиса, возле которого расположен объект FedEx.

Как ранее писал NEWS.ru, в американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу в терминале международного аэропорта. Полиция ликвидировала стрелка на месте.

По данным СМИ, мужчина на автомобиле врезался в здание терминала, выпрыгнул из машины и открыл беспорядочную стрельбу по зданию и полицейским.