В Техасе мужчина открыл стрельбу у терминала аэропорта

https://static.news.ru/photo/be107fe4-b676-11e9-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу в терминале международного аэропорта. Полиция ликвидировала стрелка на месте. Об этом сообщает телеканал KSAT.

По данным СМИ , мужчина автомобиле врезался в здание терминала, выпрыгнул из машины и открыл беспорядочную стрельбу по зданию и полицейским.

В ответ полиция также начала стрелять. Один из выстрелов правоохранителей достиг цели. Мужчину забрали в больницу, где сообщили, что он мертв.

Известно, что в результате перестрелки пострадали два человека.

По словам руководства местной полиции, у нападавшего было большое количество патронов и то, что он не подстрелили большое количество людей, можно считать настоящим везением.

Правоохранителям уже приходилось иметь дело с данным стрелком. Известно, что у него наблюдались отклонения в психике.

Аэропорт в настоящее время работает в привычном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что в США полицейский застрелил 16-летнего подростка. Трагедия произошла в штате Мэриленд.