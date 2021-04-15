В Техасе мужчина открыл стрельбу у терминала аэропорта

В американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу в терминале международного аэропорта. Полиция ликвидировала стрелка на месте. Об этом сообщает телеканал KSAT.
В ответ полиция также начала стрелять. Один из выстрелов правоохранителей достиг цели. Мужчину забрали в больницу, где сообщили, что он мертв.
Известно, что в результате перестрелки пострадали два человека.
По словам руководства местной полиции, у нападавшего было большое количество патронов и то, что он не подстрелили большое количество людей, можно считать настоящим везением.
Правоохранителям уже приходилось иметь дело с данным стрелком. Известно, что у него наблюдались отклонения в психике.
Аэропорт в настоящее время работает в привычном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что в США полицейский застрелил 16-летнего подростка. Трагедия произошла в штате Мэриленд.