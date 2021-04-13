Полицейский в США застрелил подростка

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

В США полицейский застрелил 16-летнего подростка. Трагедия произошла в штате Мэриленд. Об этом сообщает полиция штата.

По данным предварительного расследования, в полицию округа Сент-Мэри поступили два звонка от мужчин. Звонившие сообщали о подозрительном молодом человека и предполагали, что он может быть вооружён.

На вызов выехал патрульный полицейский. По указанному адресу он обнаружил молодого человека, вооружённого ножом и пистолетом. Как сообщают очевидцы происшествия, подросток направил пистолет на стража порядка, тот в ответ выстрелил и ранил юношу. Один из свидетелей также говорит, что после первого выстрела юноша выхватил нож и попытался встать. Офицер приказал ему бросить оружие.

После этого полицейский сообщил о стрельбе и вызвал скорую. Подросток был госпитализирован и скончался в больнице.

При изучении орудия выяснилось, что пистолет оказался оружием для игры в страйкбол, при этом «был очень похож» на настоящий.

На время расследования полицейского отстранили от работы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском Ноксвилле был ликвидирован подросток, устроивший перестрелку в полицией в одной из местных школ.