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В США ликвидирован ученик, устроивший стрельбу в школе

06:09, 13 апреля 2021
Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Стрелявший по полицейским в одной из школ американского Ноксвилла ученик ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл днём 12 апреля. Полиция получила сигнал о том, что, предположительно, вооружённый человек заперся в школьном туалете. Прибывшие на место сотрудники правопорядка предложили ему выйти, а после отказа начался штурм.

В сообщении полиции Ноксвилла говорится, что в тот момент, когда офицеры входили в туалет, подозреваемый открыл огонь и ранил одного из полицейских. Ответным огнём стрелявший был убит на месте. Позже его опознали как студента.

Ранее сообщалось, что в школе Austin-East Magnet города Ноксвилл, штат Теннеси, началась стрельба и несколько человек получили ранения. Об этом писал NEWS.ru.

Расследование инцидента продолжается.

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