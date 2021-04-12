В США ликвидирован ученик, устроивший стрельбу в школе

Стрелявший по полицейским в одной из школ американского Ноксвилла ученик ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Инцидент
В сообщении полиции Ноксвилла говорится, что в тот момент, когда офицеры входили в туалет, подозреваемый открыл огонь и ранил одного из полицейских. Ответным огнём стрелявший был убит на месте. Позже его опознали как студента.
Ранее сообщалось, что в школе Austin-East Magnet города Ноксвилл, штат Теннеси, началась стрельба и несколько человек получили ранения. Об этом писал NEWS.ru.
Расследование инцидента продолжается.