В США ликвидирован ученик, устроивший стрельбу в школе

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

Стрелявший по полицейским в одной из школ американского Ноксвилла ученик ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл днём 12 апреля. Полиция получила сигнал о том, что, предположительно, вооружённый человек заперся в школьном туалете. Прибывшие на место сотрудники правопорядка предложили ему выйти, а после отказа начался штурм.

В сообщении полиции Ноксвилла говорится, что в тот момент, когда офицеры входили в туалет, подозреваемый открыл огонь и ранил одного из полицейских. Ответным огнём стрелявший был убит на месте. Позже его опознали как студента.

Ранее сообщалось, что в школе Austin-East Magnet города Ноксвилл, штат Теннеси, началась стрельба и несколько человек получили ранения. Об этом писал NEWS.ru.

Расследование инцидента продолжается.