Несколько человек подстрелили в американской школе

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Пёс президента США Джо Байдена по кличке Мейджор отправился на дополнительный курс дрессировки после того, как он дважды укусил сотрудников Белого дома. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл Ларос.

Мейджор — младший из двух питомцев семьи, его забрали из приюта в ноябре 2018 года, сообщает CNN. Старший пёс — Чамп, сопровождает американского президента с 2008 года. Ранее СМИ неоднократно...