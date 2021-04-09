В ОАЭ арестовали пользователя TikTok за видео со звуками выстрелов

https://static.news.ru/photo/c2c40bea-9ae1-11eb-9216-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Полиция Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) арестовала выходца из Бангладеш за то, что он опубликовал в TikTok видеоролик, смонтировав к нему звуки выстрелов. Мужчина предстанет перед судом.

Инцидент произошёл в Дубае. Подозреваемый работал там официантом. Он снял на одной из парковок видеоролик, наложил на него звуки стрельбы и крики людей, после чего опубликовал в своём аккаунте. Видео оказалось популярным и широко распространилось по социальной сети.

В итоге мужчина попал в поле зрения местной полиции, и его задержали. Аккаунт мигранта заблокировали.

Автору ролика предъявлены обвинения в публикации материалов, которые представляют угрозу для общественного порядка и национальной безопасности, сообщает издание Gulf News.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде задержали 20-летнего блогера из-за видео с танцем в полуобнажённом виде на Мамаевом кургане. В своё оправдание он заявил, что хотел «снять тренд» для популяризации своего блога.