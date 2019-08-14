Эрик Грипп, сотрудник отдела по связям с общественностью полицейского управления Филадельфии, сообщил, что ранивший полицейских стрелок всё ещё вооружён.
На данный момент пострадавшие доставлены в больницы. Управление советует всем держаться подальше от места происшествия. Ведутся переговоры со стрелком, его просят сдаться.
Officers are attempting to communicate with the shooter; imploring him to surrender and avoid further injuries.— Eric Gripp (@PPDEricGripp)
August 14, 2019
Ранее News.ru писал, что стрельба произошла в Филадельфии, штат Пенсильвания, ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.