Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Появились новые подробности расправы над семьёй из 5 человек в Ульяновской области. По свидетельствам соседей, убивший всех родных подросток накануне трагедии пил спирт. Именно это, по мнению, местных жителей, послужило причиной его неадекватного поведения.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», мать школьника была одинока и сидела с 4-х летними детьми. Вся семья жила на пенсию дедушки и бабушки, которые тоже оказались жертвами расправы. Сельчане рассказали, что накануне убийства юноша гулял с друзьями. Они выпивали спирт в местном сквере и разошлись только под утро. При этом они заметили, что ранее неоднократно видели молодого человека пьяным, однако не замечали за ним никакой агрессии.

News.ru писал, что школьник, убивший членов семьи и покончивший с собой, мог страдать шизофренией. Такое предположение сделали в прокуратуре региона на основании содержания предсмертной записки, которую оставил подросток. Юноша написал, что решил убить родных, «чтобы они не переживали». При этом в прокуратуре отметили, что погибшая семья была благополучной, а сам подросток хорошо учился в школе и неоднократно участвовал в олимпиадах.

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