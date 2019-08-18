https://static.news.ru/photo/a211671c-c1ad-11e9-a2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Появились новые подробности расправы над семьёй из 5 человек в Ульяновской области. По свидетельствам соседей, убивший всех родных подросток накануне трагедии пил спирт. Именно это, по мнению, местных жителей, послужило причиной его неадекватного поведения.

Как стало известно « Московскому комсомольцу », мать школьника была одинока и сидела с 4-х летними детьми. Вся семья жила на пенсию дедушки и бабушки, которые тоже оказались жертвами расправы. Сельчане рассказали, что накануне убийства юноша гулял с друзьями. Они выпивали спирт в местном сквере и разошлись только под утро. При этом они заметили, что ранее неоднократно видели молодого человека пьяным, однако не замечали за ним никакой агрессии.

News.ru писал, что школьник, убивший членов семьи и покончивший с собой, мог страдать шизофренией. Такое предположение сделали в прокуратуре региона на основании содержания предсмертной записки, которую оставил подросток. Юноша написал, что решил убить родных, «чтобы они не переживали». При этом в прокуратуре отметили, что погибшая семья была благополучной, а сам подросток хорошо учился в школе и неоднократно участвовал в олимпиадах.