Появились новые подробности расправы над семьёй из 5 человек в Ульяновской области. По свидетельствам соседей, убивший всех родных подросток накануне трагедии пил спирт. Именно это, по мнению, местных жителей, послужило причиной его неадекватного поведения.
Как стало известно «
News.ru писал, что школьник, убивший членов семьи и покончивший с собой, мог страдать шизофренией. Такое предположение сделали в прокуратуре региона на основании содержания предсмертной записки, которую оставил подросток. Юноша написал, что решил убить родных, «чтобы они не переживали». При этом в прокуратуре отметили, что погибшая семья была благополучной, а сам подросток хорошо учился в школе и неоднократно участвовал в олимпиадах.