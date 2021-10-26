Стала известна причина взрыва газа в пятиэтажке Красногорска

Причиной взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске стала несанкционированная врезка оборудования. В результате была разрушена стена внутри квартиры, выбиты окна. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Прокуратура региона начала проверку, сообщили в администрации города.

Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наёмному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошёл хлопок, — приводятся в сообщении слова начальника отдела ГО и ЧС администрации городского округа Красногорск Сергея Петрова.

В результате в квартире были выбиты окна и повреждена межкомнатная перегородка, других видимых повреждений нет. В целях безопасности из дома временно эвакуировали 12 человек. На месте работают сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда, полиции, управляющей компании и АО «Мособлгаз».

Как рассказал хозяин квартиры, после происшествия рабочий успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.

В свою очередь, Красногорская городская прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва газа. Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

27 октября взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии, погибших и пострадавших нет. В результате ЧП рухнули перекрытия в квартирах.