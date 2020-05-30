Сотрудники МЧС предотвратили самоубийство женщины в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/1e01b2a4-a2a0-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы женщина пыталась покончить с собой. Её спасли пожарные.

В оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве поступило сообщение о попытке суицида по адресу: улица Правды, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ и 3 ПСЧ ФПС незамедлительно выехали по данному адресу, — сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС журналистам ТАСС.

На балконе одной из квартир, с внешней стороны здания, находилась женщина.Она держалась за перила. Пожарные спустились с балкона этажом выше и переместили женщину внутрь квартиры.

Ранее в Крыму обнаружили тело экс-главы департамента правительства Москвы Леонида Ошарина. Выяснилось, что мужчина совершил суицид. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

NEWS.ru писал, что известный телеведущий Владимир Познер признался, что хотел покончить с собой, когда у него произошёл рецидив онкозаболевания. В 1993 году у журналиста обнаружили рак простаты на ранней стадии. Ему сделали успешную операцию, но в 2014 году возник рецидив — рак прямой кишки. Тогда журналиста стали посещать суицидальные мысли, но до планирования самоубийства дело не дошло.