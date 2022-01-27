Советник МВД Украины отбросил версию дедовщины в деле убийства солдат

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что солдат-срочник Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев, не мог быть жертвой неуставных отношений из-за того факта, что среди убитых были не знакомые ему люди, а также из-за своего внушительного телосложения, написал представитель МВД в своём Facebook. К тому же, по его словам, у военного была возможность доложить о неправомерных действиях своему командиру. В результате происшествия погибли пять человек.

Как по мне, Артём — жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями. <....> Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень-то тянет на жертву, — написал Геращенко.

Он отметил, среди его жертв есть две женщины, одна из которых была ему вообще не знакома.

Геращенко добавил, что в Национальной гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий.

Ранее, после произошедшего в Днепре, подал в отставку командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан. В отношении руководства ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности.

Утром 27 января на территории автозавода «Южмаш» в Днепре солдат-срочник ВСУ Артемий Рябчук расстрелял пять человек и ранил ещё пятерых. Боец рассказал, что принадлежал к оперативной группе, которой выдаются автоматы. Когда получал оружие, он открыл стрельбу по сослуживцам, после чего скрылся. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.