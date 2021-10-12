Собчак раскрыла подробности своего многочасового допроса

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о подробностях своего допроса в ГСУ Главного управления МВД по Москве по делу о дорожно-транспортном происшествии в Сочи, в результате которого погиб один человек, несколько пострадали. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что понимает, «для чего всё это делается и на что рассчитывают». Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.

Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. <...> С пострадавшими на связи, — написала Собчак.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, заявил, что её семья не ждёт помощи. Больше всего они хотят просто избежать шумихи в СМИ. Он также сообщил, что представители звезды связывались с братом погибшей.

Он добавил, что воспитывал дочь вместе с бывшей женой, несмотря на развод. Сейчас девочке семь лет, и она точно будет жить с ним.