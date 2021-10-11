Собчак объяснилась после смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак ответила на обвинения в том, что не помогла пострадавшим в ДТП в Сочи, когда её машина ехала в аэропорт. Ведущая считает, что из неё решили сделать «второго Ефремова», о чём и написала в Instagram.

Собчак во время столкновения машин, в котором погибли две женщины, находилась на пассажирском сидении, по её словам, она сама получила травмы. Ведущая также прокомментировала видео из аэропорта, где она якобы идёт «жива и невредима».

О порядочности в свой адрес я даже просить не буду. Знаю, что это бесполезно. Доказывать, что я не верблюд шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали. Никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь, — написала Собчак.

Звезда уверена, что обвинения в её адрес — это «спланированная травля».

Найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения, где мы обсуждаем, что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да? Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой дошла до другой машины и уехала домой после того, как мне сказали, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель. Я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать и торговать лицом — это не конструктивно, это бредово, — написала телеведущая.

Ранее подруга погибшей в ДТП с участием Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, сообщила, что обратилась к телеведущей за помощью. Она попросила оказать поддержку шестилетней дочери скончавшейся в аварии женщины, однако знаменитость проигнорировала все её обращения.