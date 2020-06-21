СМИ: пропавший Верзилов готовил акцию к параду Победы

https://static.news.ru/photo/b41595a0-b3ce-11ea-81cf-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Издатель «Медиазоны», акционист и участник Pussy Riot Пётр Верзилов готовил перформанс, который должен был состояться во время репетиции парада Победы, передаёт «Русская служба Би-би-си». Верзилов перестал выходить на связь 21 июня, в его квартиру вломились люди в полицейской форме.

Исчезновение Верзилова может быть связано с акцией, которая должна была состояться во время репетиции парада Победы, — отмечено в сообщении со ссылкой на источник.

По информации «Медиазоны», ранним утром в квартиру Верзилова ворвались не менее десяти человек, некоторые из которых были одеты в полицейскую форму. Baza опубликовала видео с наружной камеры наблюдения, на которой видны люди в камуфляже, — один из них был с кувалдой. Последнее сообщение, которые издатель отправил коллегам: «У меня ломают дверь».

Как писал NEWS.ru, источники в правоохранительных органах объяснили задержание Верзилова проверкой по делу об экстремизме. Официально ни полиция, ни СК не прокомментировали исчезновение издателя оппозиционного СМИ.