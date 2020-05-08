СМИ назвали причины пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19

Предварительной причиной пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19 назвали возгорание кислородного баллона в реанимации, передаёт Mash. По информации источника «Интерфакса», загорелись личные вещи.
Собеседник ТАСС подтвердил информацию Mash о том, что пожар начался в отделении интенсивной терапии. По данным издания, возгорание произошло именно в зоне для больных с коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС локализовали пожар, начавшийся вечером 9 мая.
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