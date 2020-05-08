СМИ назвали причины пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/84cd5dd0-9224-11ea-b181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительной причиной пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19 назвали возгорание кислородного баллона в реанимации, передаёт Mash. По информации источника «Интерфакса», загорелись личные вещи.

Собеседник ТАСС подтвердил информацию Mash о том, что пожар начался в отделении интенсивной терапии. По данным издания, возгорание произошло именно в зоне для больных с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС локализовали пожар, начавшийся вечером 9 мая.