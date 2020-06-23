СМИ: найденные в Москве младенцы оказались суррогатными детьми

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Пятеро новорождённых, которых нашли в квартире на северо-востоке Москвы, оказались суррогатными детьми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

По его данным, малыши могли быть выношены для родителей из Китая. В квартире, где их обнаружили, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей — граждан Китая, — рассказал источник.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ольгу Ярославскую, с детьми были две женщины: няня-китаянка и, возможно, мать одного из малышей. Ярославская сообщила, что младенцев доставили в больницу, сейчас они в безопасности.

Я взяла на контроль, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в квартире на северо-востоке Москвы найдены пятеро брошенных младенцев, которых, предположительно, готовили к продаже.