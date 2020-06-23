СМИ: найденные в Москве младенцы оказались суррогатными детьми

Пятеро новорождённых, которых нашли в квартире на северо-востоке Москвы, оказались суррогатными детьми. Об этом
По его данным, малыши могли быть выношены для родителей из Китая. В квартире, где их обнаружили, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей — граждан Китая, — рассказал источник.
Как
Я взяла на контроль, — заявила она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в квартире на северо-востоке Москвы найдены пятеро брошенных младенцев, которых, предположительно, готовили к продаже.
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