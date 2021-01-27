Слесаря Шереметьево задержали после шутки о взрывном устройстве

Полицейские задержали слесаря аэропорта Шереметьево, который сообщил, что у него находится взрывное устройство.
По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл вечером 26 января. Сотрудник при входе через один из КПП в ходе прохождения досмотра заявил инспектору службы безопасности, что у него бомба.
Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено, — сообщил источник.
Он добавил, что после обследования со специальной техникой ручной клади и одежды опасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Сам мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой. В настоящее время он задержан для дальнейшего разбирательства,
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