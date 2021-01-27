Слесаря Шереметьево задержали после шутки о взрывном устройстве

https://static.news.ru/photo/edefb214-607c-11eb-9511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали слесаря аэропорта Шереметьево, который сообщил, что у него находится взрывное устройство.

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл вечером 26 января. Сотрудник при входе через один из КПП в ходе прохождения досмотра заявил инспектору службы безопасности, что у него бомба.

Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено, — сообщил источник.

Он добавил, что после обследования со специальной техникой ручной клади и одежды опасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Сам мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой. В настоящее время он задержан для дальнейшего разбирательства, передаёт ТАСС.

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