Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологодской области. Женщина задержана на территории Карелии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следователи
Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире злоумышленницы.
Подозреваемую везут в СУ СКР по Вологодской области. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Ребёнок ушёл из дома утром 16 октября. Семья начала её искать на следующий день, ближе к обеду. Семья состоит на учёте как неблагополучная. У матери есть ещё 14-летний сын.