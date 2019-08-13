https://static.news.ru/photo/6f79ae2c-be47-11e9-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Следователи проверяют сообщение о потерявшем на реке управление теплоходе, принадлежащем частной компании, который едва не потерпел крушение.

Проводится проверка по сообщению о том, что на участке реки Обь вблизи г. Барнаул, принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление и нёсся на камни. Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом. — сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Как писал News.ru ранее, спасатели эвакуировали пассажиров судна «Сапфир», севшего на мель в Белом море недалеко от Петрозаводска. Уточняется, что ЧП произошло в ночь на 13 августа в девяти километрах от Беломорска.