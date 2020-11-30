Следователь забрал материалы проверки по факту гибели Тесака

https://static.news.ru/photo/56573242-331d-11eb-961d-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: ТАСС

Продолжается выяснение обстоятельств гибели националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Его адвокат Алексей Михальчик рассказал, что материалы проверки по факту смерти Марцинкевича в челябинском СИЗО забрал следователь.

Материалы проверки по факту смерти Максима Марцинкевича переданы из СК Челябинска в Главное следственное управление России, как мне сообщили, их забрал тот же следователь, который расследует дело, где Максима собирались допросить как свидетеля. Именно для этого допроса его и перевели из колонии в СИЗО Челябинска, — цитирует Михальчика ТАСС.

По словам юриста, это могло быть сделано для того, чтобы затянуть процесс ознакомления с материалами проверки. Он подчеркнул, что сторона Марцинкевича до сих пор не ознакомлена с материалами дела.

Тесак был найден мёртвым в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области 16 сентября. По предварительным данным, он покончил с собой, СК считает, что его смерть не носит криминального характера. В то же время родные Марцинкевича уверены, что он был убит.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет второй раз отказался возбуждать дело по факту смерти 36-летнего националиста. Михальчик сообщал, что обжаловал отказ.