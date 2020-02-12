https://static.news.ru/photo/ba19298e-4d8b-11ea-86d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проводят проверку в связи с самоубийством экс-начальника одного из управлений ФСИН Виктора Свиридова в Чертановском суде Москвы. Сотрудники ведомства установят детали ЧП и степень режима безопасности учреждения.

Органами Главного следственного управления СК по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СК.

На месте сейчас работают криминалисты ведомства. Они также выясняют, как подсудимый пронёс в здание суда пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой стадии.