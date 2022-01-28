СК завёл дело после гибели матери с детьми в пожаре под Архангельском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре матери с четырьмя детьми в посёлке Плесецк Архангельской области. По предварительным данным, семья состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально-опасном положении, сообщает СУ СКР по Архангельской области.

Пожар произошёл в ночь на 29 января в 12-квартином двухэтажном доме по улице Строителей, 36. При тушении пожара в квартире на втором этаже обнаружены тела 37-летней матери и четверых её малолетних детей в возрасте от трёх до 12 лет. Предварительная причина смерти семьи — отравление продуктами горения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жильцы дома не пострадали.

Ранее стали известны подробности пожара в Плесецке Архангельской области, где погибли пять человек. Погибшими оказались мать и её четверо детей.